Саакашвили на прощание пожелал одесситам подавиться шашлыками

«Застрянут у вас в горле эти шашлыки», — посулил уходящий в отставку губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после устроенных ему горожанами символических проводов, передает РИА Новости.

Узнав о намерении губернатора покинуть свой пост, одесситы начали сбор подписей за его отставку возле здания областной администрации. Там же была организована раздача шашлыков для собравшихся. Местные СМИ написали об этом угощении как о «проводах Саакашвили».

«Я вижу, что… дают деньги, шашлыки раздают тут на улице», — возмутился политик в ответ. По его словам, он отправляется в Киев «не просто освобождать Украину». «Я освобожу и Одессу», — заверил собравшийся в отставку губернатор.

«Всех бандитов выведем из Одессы… Выметем и эту Раду, и эту администрацию, и этот кабмин, и тогда наведем порядок в Одессе», — пообещал Саакашвили, выступая на прощание перед одесситами.

Напомним, о намерении покинуть пост губернатора Одесской области политик заявил накануне. Свое решение он объяснил нежеланием украинских властей бороться с коррупцией, а попутно обвинил президента страны Петра Порошенко в покровительстве региональным преступным «кланам».

В свою очередь украинский лидер, комментируя обвинения со стороны Саакашвили, напомнил, что его вместе с другими грузинскими политиками приглашали бороться с коррупцией. «Некоторые из них успешно продолжают работать в правительстве», — добавил Порошенко.