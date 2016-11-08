Офис Samsung Electronics обыскали в связи с делом подруги президента Кореи

В отделе по внешним связям штаб-квартиры компании Samsung Electronics прокуратура Южной Кореи провела обыски в связи с коррупционным скандалом, сообщает агентство Ренхап.

Следователи подозревают, что подруга президента Кореи Цой Сун Силь через этот отдел получила 2,8 млн евро по видом оплаты консультационных услуг. На самом же деле средства пошли на обучение ее дочери конному спорту. Поэтому в настоящее время проверяются контакты отдела по внешним связям Samsung Electronics с Федерацией конного спорта Южной Кореи.

Арестованную на прошлой неделе Цой Сун Силь подозревают во вмешательстве в государственные дела и влиянии на президента Пак Кын Хе в личных и коммерческих целях. СМИ сообщили, что его рейтинг на прошлой неделе упал до рекордных 5%.