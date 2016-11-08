Оппозиция решила провести митинг против войны в Сирии

Представители российской оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга против российских военных действий в Сирии. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Организаторами выступают «Партия 5 декабря», ПАРНАС, Либертарианская партия России, а также правозащитные организации и «Солидарность», отмечает «Газета.ru».

Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выразил надежду, что митинг положит начало долгому разговору в обществе на тему необходимости сирийской войны.

Мероприятие запланировано на 20 ноября.