08 ноября 2016, 11:04
Оппозиция решила провести митинг против войны в Сирии
Представители российской оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга против российских военных действий в Сирии. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Организаторами выступают «Партия 5 декабря», ПАРНАС, Либертарианская партия России, а также правозащитные организации и «Солидарность», отмечает «Газета.ru».
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выразил надежду, что митинг положит начало долгому разговору в обществе на тему необходимости сирийской войны.
Мероприятие запланировано на 20 ноября.
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