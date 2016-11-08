Резидент «Сколково» вышел на рынок Чили

О запуске операций в Латинской Америке и открытии представительства в Чили, заявила компания Retail Rocket, резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Retail Rocket разработала big data платформу для интернет-магазинов, повышающую продажи с помощью технологий real-time персонализации.

По словам Николая Хлебинского, CEO Retail Rocket, географию продвижения компании определяет спрос на разработку. В тоже время открытие представительства компании в Чили обусловлено тем, что количество интернет пользователей в этой стране является одним из самых высоких в регионе, а спрос на розничную торговлю опережает темпы роста торговых сетей.

«Регион Латинской Америки занимает четвертое место по объему B2C продаж в сфере электронной коммерции, что, безусловно, было для нас одним из ключевых факторов в вопросе расстановки региональных приоритетов развития бизнеса на международной арене», – говорит CEO Retail Rocket.

В сентябре 2016 года Retail Rocket заключила несколько контрактов в Чили. Ее первым крупным клиентом стал один из крупнейших в этой стране интернет-магазинов компьютерной техники SPDIGITAL.cl, основанный в 2006 году в Сантьяго. «Востребованность наших технологических решений доказывают контракты, заключенные уже за первый месяц работы», – комментирует деятельность в Латинской Америке Николай Хлебинский.

Retail Rocket представляет собой яркий пример экспансии уникальных российских разработок на международный рынок, считает Ольга Стрелова, руководитель Центра развития технологий для ритейла ИТ-кластера Фонда «Сколково».

«За четыре года существования компания Retail Rocket покорила российский и вышла на четыре зарубежных рынка: сначала трех европейских стран и вот сейчас открыла новый для себя регион – Латинскую Америку. Темпы роста компании соответствуют по смыслу ее названию. Более того, компания разрабатывает по-настоящему прорывные решения. Хочу напомнить о том, что в сентябре ее доклад был на конкурсной основе выбран организаторами RecSys, – форума, посвященного рекомендательным системам, – и прозвучал на этом престижном мероприятии в Бостоне», – отмечает Ольга Стрелова.

Два года назад Retail Rocket начала активную деятельность по расширению бизнеса в странах Евросоюза, в результате которой появились представительства компании в Нидерландах, Италии и Испании.