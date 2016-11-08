ВМС США откажутся от «умных» снарядов

Военно-морские силы (ВМС) США приняли решение отказаться от управляемых снарядов к артиллерийским орудиям новых эсминцев-«невидимок» типа «Зумвалт» (Zumwalt). Об этом пишет Defense News со ссылкой на неназванных представителей ВМС.

К такому решению военных подтолкнули действия американского правительства: оно решило существенно сократить число закупаемых у военно-промышленного комплекса (ВПК) эсминцев класса «Зумвалт». Первоначально планировалось построить 28 кораблей, а в итоге — лишь 3. В свою очередь, себестоимость различных систем корабля резко выросла.

Отмечается, что стоимость одного снаряда LRLAP (Long Range Land-Attack Projectile — снаряд для поражения наземных целей дальнего радиуса действия) достигает 800 тысяч долларов и может увеличиться.

При планировании бюджета на 2018 год США придется отказаться от использования таких дорогих снарядов. Однако официальное подтверждение ВМС США еще не поступило.

При этом LRLAP — единственный снаряд, которые подходит для 155-мм орудий эсминцев. Он способен поражать наземные цели, находящиеся на расстоянии до 130 км. Наведение осуществляется с помощью GPS.