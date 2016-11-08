Smith & Wesson задумал сменить название после 164 лет использования

Корпорация Smith & Wesson, производящая огнестрельное оружие, решила сменить название. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Если акционеры компании 13 декабря 2016 года на собрании выразят свое одобрение этому предложению, легендарное название будет изменено на American Outdoor Brands Corporation с 1 января 2017 года.

В этом случае старое название сохранит только отдельное подразделение холдинга Smith & Wesson Corp., которое продолжит выпуск оружия. Десятая часть продаж компании приходится на оборудование для походов, фонарики, пилы и всепогодные зажигалки.

Компания Smith & Wesson была основана в 1852 году Хорасом Смитом и Дэниелем Вессоном.