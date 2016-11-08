Синоптики предупредили о «снежном апокалипсисе» в Москве

В конце текущей недели столицу ожидает сильный снегопад. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Перед «снежным апокалипсисом» наступит передышка 9 ноября. Однако на следующий день в Москву придет балтийский циклон, который принесет сильные метели. Обрушившийся снегопад перейдет в холодный дождь, что станет причиной гололедицы.

Синоптики предупреждают, что за двое суток может выпасть до половины месячной нормой осадков.

«Транспортный коллапс обеспечен, это касается и автомобилей, и самолетов. Из дома в эти дни лучше вообще не выходить, это будет настоящий снежный апокалипсис», — подчеркнул представитель «Фобоса».

К выходным погода в Москве должна будет прийти в норму.