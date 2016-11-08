Лондонский суд отклонил иск «Татнефти» и снял арест с активов Коломойского

Лондонский суд отклонил иск «Татнефти» на сумму 380 млн долларов и снял арест с активов украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Суд также отклонил иск «Татнефти» в адрес Александра Ярославского, который вместе с Боголюбовым и Коломойским обвинялись в мошенническом присвоении денежных средств, причитавшихся нефтяной компании. Причиной было названо «отсутствие реальных шансов на успех дела».

22 апреля 2016 года российская «Татнефть» добилась в лондонском суде заморозки активов украинского олигарха Игоря Коломойского, его соратника Геннадия Боголюбова и еще двух украинских бизнесменов.

В «Татнефти» утверждают, что Коломойский и его соратники в 2009 году мошенническим путем присвоили деньги, предназначенные «Татнефти» в качестве оплаты за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ. Российская компания требует от них возмещения 334 млн долларов ущерба и проценты за невыплату этих средств.