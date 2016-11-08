Минстрой поддержал снижение температуры горячей воды в квартирах

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России поддержало инициативу Роспотребнадзора снизить температуру горячей воды в квартирах с нынешних 60-75 до 50 градусов. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минстроя Андрей Чибис.

«По данным экспертов, вода при 50 градусах безопасна при соблюдении определенных условий: закрытая система горячего водоснабжения, не реже раза в квартал необходимо проводить профилактику через температурные шоки, повышая температуру воды до 70 градусов, качество исходной и подогреваемой воды должно соответствовать требованиям», — отметил чиновник.

По его словам, снижение температуры воды позволит сдержать рост коммунальных платежей.

По словам замминистра, раньше горячая вода и так нагревалась до 50 градусов. Температуру увеличили в 1980-х годах после аварии, когда люди заболели легионеллезом. В СанПиНе 2009 года говорится, что температура горячей воды должна быть в диапазоне от 60 до 75 градусов, чтобы бактерии не могли размножаться.