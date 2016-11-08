Любители шоколадки Toblerone возмутились изменением ее знаменитой формы

Покупатели Toblerone выразили недовольство изменением прежней формы шоколада. Теперь в нем существенно расширены промежутки между шоколадными треугольниками, сообщает The Guardian.

Потребители резко раскритиковали новую форму и возмутились, что компания не пожелала узнать их мнение. Один из пользователей интернета заявил, что это самое глупое решение всех времен. Другой написал, что больше никогда не купит любимую шоколадку из-за изменения ее формы.

На такой шаг создатели Toblerone вынуждены были пойти для избежания роста цен на известный шоколад. Упаковка всей линейки продукции осталась прежней, а вес уменьшился с 400г до 360г (большая шоколадка) и с 170г до 150г (маленькая плитка).

«Как и многие другие компании, мы увеличили затраты для многочисленных ингредиентов. Мы стараемся не изменять цены как можно дольше, однако из-за этого нам пришлось снизить вес шоколада», — рассказали Toblerone на своей страничке в Facebook.

Некоторые пользователи соцсетей связывают такое решение создателей шоколада с влиянием Brexit.

«Мне бы было стыдно дарить такое»: британцев разгневала новая экономичная форма Toblerone https://t.co/F2ZlNZmCxk pic.twitter.com/1WUs5JaWuN — TJ (@tjournal) 8 ноября 2016 г.

Отметим, что Toblerone был создан в 1908 году Теодором Тоблером.