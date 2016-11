Любители шоколадки Toblerone возмутились изменением ее знаменитой формы

Покупатели Toblerone выразили недовольство изменением прежней формы шоколада. Теперь в нем существенно расширены промежутки между шоколадными треугольниками, сообщает The Guardian.

Потребители резко раскритиковали новую форму и возмутились, что компания не пожелала узнать их мнение. Один из пользователей интернета заявил, что это самое глупое решение всех времен. Другой написал, что больше никогда не купит любимую шоколадку из-за изменения ее формы.

