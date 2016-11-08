Министр труда разграничил налоги на тунеядцев и безработных

Разрабатываемый правительством налог на тунеядцев не направлен против безработных, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает РИА Новости.

По его словам, ведомство до введения сбора предлагает исследовать, кто в стране не платит подоходный налог и почему.

«Мы никогда не говорили, что это должны платить безработные, что медицина должна стать платной или какие-то услуги должны стать платными. Мы говорим: давайте мы подумаем, поисследуем, кто это, а почему они не платят», — сказал министр на встрече с членами думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что сейчас существует проблема с уплатой подоходного налога с заработка. «Кто-то его платит, кто-то считает, что в этом нет никакой необходимости, что можно всех, что называется, послать далеко, но при этом ходить в детский сад, ходить в школу — бесплатно отводить своих детей, пользоваться различными услугами», — отметил чиновник.

Ранее Топилин заявил, что вместо налога на тунеядство можно было бы ввести социальный взнос — не платящих налоги он предложил обязать выплачивать по 20 тысяч рублей в год на социальные нужды.