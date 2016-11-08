Польская разведка сообщила о тротиле на обломках самолета Качиньского

Источник в польской разведке сообщил, что на обломках разбившегося под Смоленском самолета президента страны Леха Качиньского были обнаружены следы тротила, передает РИА Новости содержание статьи в Gazeta Polska, которая будет опубликована 9 ноября.

В материале говорится, что в подготовке визита Качиньского в Россию для участия в траурных мероприятиях в Катыни принимали участие четыре сотрудника польской разведки. Один из них находился на борту президентского Ту-154М и погиб вместе со всеми остальными.

Gazeta Polska утверждает, что официально эти разведчики числились сотрудниками МИД Польши. И после крушения самолета разведка якобы получила информацию о том, что на обломках воздушного судна присутствуют следы взрывчатых веществ.

Эта информация, пишет Gazeta Polska, не разглашалась и не использовалась в ходе расследования авиакатастрофы. «В настоящее время польская прокуратура выясняет, не было ли совершено преступление в связи с данной информацией», — утверждает издание. При этом следствие проводится секретно.

Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил о воссоздании электронной переписки по поводу организации визита Леха Качиньского и польской делегации в Катынь.