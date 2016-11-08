Сын Трампа нарушил закон Нью-Йорка о выборах

Эрик Трамп — сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа — выложил в соцсети фотоснимок своего избирательного бюллетеня, хотя это запрещено законом штата Нью-Йорк, передает The Hill.

«Это невероятная честь голосовать за своего отца! Он проделал столь большую работу для США», — написал Трамп-младший в твиттере. На нарушение его внимание обратили в комментариях другие интернет-пользователи, после чего он удалил фотографию.

Отметим, что обнародование фотографий бюллетеней и селфи, сделанных на избирательных участках, запрещено законом в 17 штатах США (включая Нью-Йорк) и разрешено в 20 штатах, тогда как в остальных этот вопрос остается непроясненным.