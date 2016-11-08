08 ноября 2016, 22:50
Трамп подал в суд на власти Невады
Продление работы одного из избирательных участков в штате Невада на два часа стало поводом для подачи судебного иска от штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает CNN.
Власти округа со своей стороны заверили, что участок прекратил работу в положенное время, но тем, кто на момент закрытия еще стоял в очереди, была дана возможность все-таки проголосовать.
Невада является одним из «ключевых» для исхода президентских выборов штатом: итог голосования тут радикально влияет на результаты кампании в целом. Между тем ранее СМИ опубликовали независимый неофициальный прогноз по итогам досрочных выборов, согласно которому в Неваде кандидат-демократ Хиллари Клинтон опережает своего соперника Трампа.
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