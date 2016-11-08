Трамп подал в суд на власти Невады

Продление работы одного из избирательных участков в штате Невада на два часа стало поводом для подачи судебного иска от штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает CNN.

Власти округа со своей стороны заверили, что участок прекратил работу в положенное время, но тем, кто на момент закрытия еще стоял в очереди, была дана возможность все-таки проголосовать.

Невада является одним из «ключевых» для исхода президентских выборов штатом: итог голосования тут радикально влияет на результаты кампании в целом. Между тем ранее СМИ опубликовали независимый неофициальный прогноз по итогам досрочных выборов, согласно которому в Неваде кандидат-демократ Хиллари Клинтон опережает своего соперника Трампа.