08 ноября 2016, 19:07
Дональд Трамп проголосовал на избирательном участке в Нью-Йорке
Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп проголосовал на избирательном участке в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.
Как пишет Politico, в сегодняшнем интервью Трамп заявил, что отдаст голос за себя самого.
«Я решил проголосовать за Трампа», — сказал он.
В штате Нью-Йорк сегодня также проголосовала основная соперница Трампа Хиллари Клинтон и ее муж, бывший президент страны Билл Клинтон.
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