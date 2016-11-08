Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп проголосовал на избирательном участке в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Как пишет Politico, в сегодняшнем интервью Трамп заявил, что отдаст голос за себя самого.

«Я решил проголосовать за Трампа», — сказал он.

В штате Нью-Йорк сегодня также проголосовала основная соперница Трампа Хиллари Клинтон и ее муж, бывший президент страны Билл Клинтон.