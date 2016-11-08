Бывший лидер Uriah Heep отменил концерты в России

Музыкант Кен Хенсли — экс-лидер группы Uriah Heep — сообщил на своем сайте об отмене своих концертов в России.

«Дорогие друзья и поклонники в Санкт-Петербурге и Москве! Мне очень жаль, но я вынужден сообщить Вам об отмене концертов, запланированных на 10 и 12 ноября. Мы опрометчиво выбрали организатора нашего короткого тура по России, и уже слишком много договоренностей оказалось нарушено», — говорится в сообщении.

Хенсли особенно подчеркнул, что прежде он никогда не отменял запланированных концертов.

«Мне действительно грустно делать это впервые за столько лет. Но я искренне надеюсь на Ваше понимание и на то, что мы обязательно увидимся в ближайшем будущем», — выразил надежду музыкант.