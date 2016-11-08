Россия и США отвергли предложение по ограничению права вето в Совбезе ООН

Россия и США выступили против ограничения права вето в Совбезе ООН, за которое высказались Франция и Великобритания. Они не готовы поступиться своим правом блокировать принятие решений, пишет ТАСС.

«Для нас неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето. Следует помнить: данный институт является важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Покушаться на право вето было бы неверно с исторической и с политической точек зрения. Таким образом, прерогативы нынешних постоянных членов Совета Безопасности ревизии не подлежат», — заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

Зампостпреда США подчеркнула, что Вашингтон «против любого изменения вето». Представитель Китая в ООН призвал не навязывать «незрелые предложения».

Британский постпред Мэттью Райкрофт подчеркнул, что его страна не пользовалась этим правом уже более 25 лет.

«К сожалению, мы видели, как другие пользовались своим правом вето в узких интересах, что значительно подорвало репутацию Совета и его ответственность за тех, кто так отчаянно нуждается в нашей помощи», — заявил дипломат.

Напомним, 4 октября комиссар ООН по правам человека ООН Зейд Раад аль-Хуссейн предложил ООН ограничить право вето постоянных членов Совбеза для решения проблемы Алеппо.