Сандерс и Пенс проголосовали за Клинтон и Трампа

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Индиана Майк Пенс проголосовал на выборах президента страны за Дональда Трампа, передает Associated Press.

Политик явился на избирательный участок со своей супругой Карен Пенс. Журналисты отметили, что пара потратила на голосование не более пяти минут, после чего покинула кабинки.

На выходе из избирательного участка Пенс побеседовал с немногочисленными представителями СМИ и местными жителями, поблагодарив американских граждан за поддержку и пообещав, что в случае победы Трампа страна станет более процветающей.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор от Вермонта Берни Сандерс отдал свой голос за Хиллари Клинтон. «Я надеюсь, что сегодня мы победим Дональда Трампа, и сокрушение будет болезненным», — написал он в Twitter после голосования.