Туроператоры назвали самые популярные маршруты россиян на Новый год

Российские туроператоры назвали самые популярные направления на новогодние каникулы у отдыхающих. Больше всего было куплено путевок по России, среди заграничных маршрутов лидируют Таиланд, Индия, ОАЭ и страны ЕС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные туроператоров.

Согласно ним, в основном туристы, отдыхающие в России, выбирают поездки в Сочи, Красную Поляну, Великий Устюг, Москву, туры по Золотому кольцу и отдых в Санкт-Петербурге.

В «Библио-Глобусе» заявили, что первое место по числу проданных путевок занимает Россия, а из зарубежных направлений самые популярные — это Таиланд, Кипр, Индия и Доминикана.

В НТК «Интурист» сообщили о популярности поездок в Россию, Австрию, Италию, Эстонию, Францию и Чехию.

В TUI самыми раскупаемыми на предстоящие праздники оказались туры в Болгарию, Россию, Италию, Андорру и Израиль.

В Coral Travel главные направления отдыха — это Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Индия и Россия.

Клиенты Tez Tour чаще всего выбирали для праздников Турцию, Кубу, ОАЭ, Австрию и Таиланд.