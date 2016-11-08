ЕС расширил индивидуальные санкции против РФ

Евросоюз добавил новые имена в санкционный список, в который входят граждане России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС.

Решение о расширении санкционного списка было принято на заседании совета министров экономики и финансов стран-членов ЕС. Отмечается, что изменения в список были внесены без предварительного обсуждения «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Об этом заявил на пресс-конференции министр финансов Словакии Петер Казимир.

Источник «Интерфакса» в ЕС сообщил, что вскоре, вероятно, 9 ноября будет опубликовано коммюнике, в котором будет официально говориться о расширении санкционного списка.

Сейчас санкции Евросоюза распространяются на 151 гражданина России и Украины и 37 организаций.