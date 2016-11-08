Мать летчика Ярошенко решилась на акт самосожжения

Любовь Ярошенко, мать российского летчика, отбывающего 20-летнее срок в тюрьме США за подготовку к перевозке крупной партии кокаина, заявила, что готова пойти на акт самосожжения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я написала письмо Госсекретарю США Джону Керри, в котором заявила, что устрою акт самосожжения возле американского посольства в Москве, если власти США не помилуют моего сына. Больше я ничего не могу для него сделать, а ведь мать что-то делать должна. Для меня Костя - единственный из миллиона, я знаю, что он честный человек и не совершал преступление, в котором его обвиняют», — сказала Любовь Ярошенко.

Она заявила, что ее сын уже «привык терпеть боль», так как ему не оказывается медицинская помощь. «Бессилие и невозможность помочь» толкают женщину на крайние меры.

28 мая 2010 года Константин Ярошенко был арестован в Ливии, а затем депортирован США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.