Российские тигрица и медведь «выбрали» президента США

Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» организовали шоу, в котором амурская тигрица Юнона и белый медведь Феликс предрекли исход президентских выборов в США. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Животным предложили выбрать одну из двух тыкв, наполненных мясом и рыбой. На каждой из них были написаны имена и помещены портреты претендентов на пост президента США — демократа Хиллари Клинтон и республиканца Дональда Трампа.

«Тигрица Юнона проявила женскую солидарность и сразу же направилась к тыкве с портретом Хиллари Клинтон, но в какой — то момент засомневалась и решила, так сказать, посоветоваться со своим "супругом" амурским тигром Бартеком. Не знаем, что посоветовал ей Бартек, но выбор Юнона все же сделала в пользу Клинтон», — рассказала пресс-секретаря парка Елена Шабанова, передает агентство РИА Новости.

Однако медведь Феликс долго не мог определиться с выбором и сомневался. Наконец, «изучив предложения кандидатов», через несколько минут однозначно отдал свой голос Трампу.

Результат предстоящих американских выборов также предсказала обезьяна Геда из Шанхая. Ей предложили выбрать из двух изображений Клинтон и Трампа в натуральную величину. Обезьяна предпочла миллиардера и подарила ему свой поцелуй.

Did Geda the monkey king pick #Trump or #Clinton to win the #USElections2016? Ans: https://t.co/TDcH2iSahS pic.twitter.com/X4toPr2xZT