Госдума сняла с повестки вопрос о финансировании «Альфа-банком» украинских военных

Госдума отложит направление в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ парламентского запроса о финансировании через структуры «Альфа-банка» украинских военных в Донбассе, сообщает «Интерфакс».

Обсудить направление запроса депутаты планировали на пленарном заседании 9 ноября. Однако на утренней сессии член фракции «Единой России» Евгений Федоров попросил исключить этот вопрос из повестки заседания. Свою просьбу он мотивировал необходимостью изучить новые поступившие по этому вопросу материалы. Когда Госдума сможет вернуться к обсуждению запроса, Федоров не уточнил.

В начале ноября Евгений Федоров, также являющийся лидером Национально-освободительного движения (НОД), заявил о намерении попросить правоохранительные органы проверить информацию о возможном финансировании структурами «Альфа-банка» украинских военных в Донбассе. По информации Федорова, служащие ВСУ получают зарплату в отделениях украинского «Альфа-банка».

В свою очередь, бизнесмен и политик, первый заместитель председателя Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев в интервью «Полит.ру» заявил, что публикации о действиях депутатов в связи с подозрениями в якобы имевшейся связи «Альфа-банка» с украинскими силовиками являются глупостью, связанной с провокационными действиями.