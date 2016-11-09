СК потребовал у Мединского принять меры по делу замглавы Ростуризма

Следственный комитет России направил главе Минкульта Владимиру Мединскому представление об устранении нарушений законодательства, которые были выявлены в ходе расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях средств обанкротившегося Межпромбанка (МПБ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на достоверные источники.

Следствие выяснило, что бывший заместитель главы подведомственного Минкульту Ростуризма Дмитрий Амунц, находясь на госслужбе, продолжал заниматься коммерческой деятельностью и скрывал свои доходы. Предполагается, что часть из них могла быть получена при реализации контрактов с тем же министерством.

Кроме того, Амунц обвиняется в пособничестве в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере. В 2008-2009 годах он был генеральным директором связанной с банком МПБ компании «ОПК Девелопмент» и может быть причастен к хищению 28 млрд рублей, выделенных этому банку в виде беззалогового кредита.

Следствие считает, что Амунц по указанию бенефициара МПБ и экс-сенатора Тувы Сергея Пугачева подписал фиктивные документы, которые позволили необоснованно зачислить на счет «Девелопмент» кредитные средства. Причастный к делу экс-председатель исполнительной дирекции МПБ Александр Диденко ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был осужден на три года лишения свободы условно.

В Минкульте Дмитрий Амунц числится «временно отсутствующим». До вынесения приговора ведомство воздерживается от выводов.