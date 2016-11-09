09 ноября 2016, 19:45
Иркутский депутат показала упражнение для ягодиц на фоне гробов
Депутат думы Шелеховского района Иркутской области, также возглавляющая фракцию «Единая Россия», Анастасия Мякина разместила видео, где она демонстрирует упражнение для укрепления ягодиц. Ролик появился в Instagram Мякиной под хештегом #горижоп.
Однако пользователей заинтересовала обстановка, в которой женщина выполняла интенсивные приседания - на фоне гробов, крестов и венков. После того, как в соцсетях разразился скандал, Мякина удалила видео, но пользователи успели сохранить его на YouTube.
Стоит отметить, что Мякина возглавляет муниципальное предприятие «Бытовые и ритуальные услуги» в Шелехове, а упражнения она решила выполнить в обеденный перерыв.
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