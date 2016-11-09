Павел Астахов сообщил о возобновлении адвокатской практики

Экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов сообщил на своей странице в Instagram, что получил адвокатское удостоверение и возвращается к юридической практике.

«Кто-то стал президентом США, а я снова адвокатом. Сегодня получил адвокатское удостоверение. Есть такая профессия — защищать!» — написал Астахов.

9 сентября президент РФ Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности уполномоченного при президенте по правам детей. На эту должность была назначена президент благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», руководитель Ассоциации организаций по защите семьи Анна Кузнецова.

Юридической практикой Астахов занимается с 1991 года, напоминает РИА Новости. За свою карьеру он принимал участие в нескольких громких процессах — защищал американского гражданина Эдмонда Поупа, обвиненного в шпионаже, представлял главу холдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского, был адвокатом режиссера Алексея Учителя в деле о защите авторских прав на фильм «Космос как предчувствие». В декабре 2009 года занял пост детского омбудсмена.

В сентября 2016 года Павел Астахов сообщил, что переехал со семьей в Псков.