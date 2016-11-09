09 ноября 2016, 18:21
Проголосовавший за Трампа красноярский медведь получит торт
Медведь Феликс из красноярского зоопарка, который днем ранее верно предсказал победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, получит в подарок торт с его изображением. Об этом сообщает The Novosib room.
Как отметили в пресс-службе зоопарка. теперь животному официально присвоен титул предсказателя.
Торт, который изготовят для медведя, будет сделан из тыквы, творога, мыса и льда.
В зоопарке выразили надежду, что Феликс и впредь будет прогнозировать ключевые события в мире.
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