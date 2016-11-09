Богатейшие люди мира потеряли 41 млрд долларов после победы Трампа

Богатейшие люди мира по рейтингу агентства Bloomberg потеряли 41 млрд долларов после новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США. Такой вывод следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Так, победа республиканца лишила самого богатого человека Мексики Карлоса Слима 5,1 млрд долларов. В связи обвалом курса мексиканского песо на 12% состояние Слима снизилось на 9,2%. Ева Гонда Ривера, которая находится на четвертом месте в стране по величине состояния, потеряла 487 миллионов долларов.

При этом, по данным Bloomberg, в понедельник, 7 ноября, богатейшие люди мира за один день увеличили свое совокупное состояние на 35 миллиардов долларов благодаря подъему мировых рынков. Он был вызван укрепившимися надеждами на победу на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.