Буш-младший с женой проголосовали за Клинтон

Бывший президент США Джордж Буш-младший и его супруга Лора проголосовали на выборах главы государства за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, передает The Washington Examiner со ссылкой на американского консерватора Раша Лимбо.

Он, будучи ведущим радиопередачи The Rush Limbaugh Show, сообщил о том, что выбор Бушей был отчасти «личным», поскольку кандидат-республиканец Дональд Трамп одержал победу над их сыном Джебом на праймериз партии.

Сам Лимбо считает, что Буши могли проголосовать за Клинтон еще и из-за «клубного мышления»: по мнению радиоведущего, Джорджу Бушу-младшему ближе Клинтон, входящая в «политическую элиту» США, а не Трамп, который не входит в нее и критикует ее членов.