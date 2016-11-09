Бастрыкин распорядился передать дело «хабаровских живодерок» в центр

Уголовное дело о жестоком обращении двух несовершеннолетних жительниц Хабаровска с животными будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства.

«В связи с многочисленными обращениями граждан председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание о передаче уголовного дела о жестоком обращении с животными в Хабаровском крае в шестое следственное управление главного следственного управления СКР (с дислокацией в Хабаровске) для полного и объективного расследования», — цитирует агентство слова источника.

Ранее расследованием возбужденного уголовного дела занимался следственный отдел СУСК РФ по Хабаровску. Аналогичную проверку проводила и краевая прокуратура. 5 и 6 ноября в 75 городах России зоозащитники провели Всероссийский митинг против издевательств над животными.