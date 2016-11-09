Песков призвал к осторожности со слухами о пропаже критиковавшего Кадырова чеченца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к сообщениям чеченских правозащитников о пропаже жителя республики Рамазана Джалалдинова, ранее жаловавшегося российскому лидеру на Рамзана Кадырова, нужно относиться осторожно. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видели сообщения в СМИ, но, вы знаете, у него же много родственников, а пока от родственников, собственно, никаких сигналов не было, если вы обратили внимание. Соответственно, нужно пока к этим сообщениям очень осторожно относиться, еще раз повторяю, наверное, в первую очередь, какие-то, скажем так, алармистские сигналы шли бы, наверное, от родственников его», — сказал Песков.

7 ноября СМИ сообщили, что житель чеченского села Кехни Рамазан Джалалдинов пропал без вести. Его родственники сообщили, что он собирался 3 ноября уехать из Чечни вместе с сыном, но ему помешала полиция. На следующее утро мужчина пропал.

В апреле 2016 года Джалалдинов записал видеообращение к Владимиру Путину и главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с жалобой на коррупцию и условия жизни в родном селе в Чечне. После этого ему пришлось покинуть республику из-за многочисленных угроз. Кадыров заявил, что Джаладинов пытается опорочить власти республики.

В конце мая Джалалдинов новом видеообращении принес Кадырову извинения.