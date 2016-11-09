СМИ узнали о возможном продолжении расследования дела Клинтон

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй сообщила о возможном назначении прокурора для расследования в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает Reuters.

По словам источника, такого разговора пока не было, но он обязательно состоится. «Мы не обсуждали это в последние дни, и, я думаю, это произойдет, когда для этого придет время», — заявила Келлиэнн Конуэй.

При этом она не уточнила, идет ли речь о подозрениях ФБР или об обвинениях, которые Трамп предъявлял демократическому кандидату во время предвыборной борьбы.

В первом случае имеется в виду «почтовый скандал», связанный с использованием Клинтон личного аккаунта для служебной переписки. Однако директор ФБР Джеймс Коми не нашел оснований для предъявления обвинений.

Победивший на выборах президента республиканский кандидата Дональд Трамп во время предвыборной кампании пообещал, в случае победы, начать расследование в отношении благотворительного фонда Клинтон. Он обвинил ее в причастности к коррупции. В частности, в оказании услуг в политической сфере тем государствам, которые делали пожертвования.