Клинтон отказалась от выступления перед сторонниками

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон отказалась от выступления перед своими сторонниками после завершения президентских выборов в США, сообщает CNN со ссылкой на главу избирательного штаба Джона Подесту.

Он отметил, что подсчет голосов продолжается, и пока рано делать какие-либо публичные заявления. «Каждый голос должен быть подсчитан. Разрыв в некоторых штатах настолько мал, что объявлять победителя еще рано. Поэтому сегодня нам больше нечего будет сказать», — сказал Джон Подеста, выступая перед сторонниками в Нью-Йорке.

Джон Подеста также поблагодарил соратников демократов за оказанную поддержку и предложил расходиться по домам. «Мы гордимся Хиллари. Она выступила прекрасно, и это еще не конец для нее», — добавил он.

Hillary Clinton campaign chair John Podesta: "We can wait a little longer, can't we?" https://t.co/3CRNkTkjWh https://t.co/nXroZTFeEN