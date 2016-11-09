Жители Колорадо проголосовали за легализацию эвтаназии

На прошедшем референдуме большинство жителей американского штата Колорадо проголосовали за легализацию эвтаназии, передает The Verge.

Правом на эвтаназию смогут воспользоваться неизлечимо больные граждане, которым, по прогнозам врачей, осталось жить не более полугода. Диагноз должен быть подтвержден независимыми специалистами. Эвтаназия станет возможна с 18 лет.

Таким образом, Колорадо станет шестым штатом, в котором разрешается эвтаназия. Каждый штат самостоятельно решает вопросы, касающиеся эвтаназии. На федеральном уровне они не регулируются.

Ранее сообщалось, что жители штата Небраска проголосовали за возвращение смертной казни. А Флорида, Северная Дакота и Арканзас проголосовали за легализацию медицинской марихуаны.

Напомним, что 8 ноября в США состоялись не только президентские выборы, где победил республиканец Дональд Трамп, но и прошли референдумы, на которых жители смогли проголосовать за ряд законов.