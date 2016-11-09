Колумбия станет новым штатом США

Округ Колумбия станет новым, 51-м по счету штатом США. Об этом сообщает The Washington Post.

За это проголосовало большинство жителей округа, более 80%, на референдуме за изменение административного статуса на штат.

Согласно проекту изменения административного статуса, Колумбия объявит себя штатом, но оставит на своей территории федеральный округ, где будут располагаться правительственные структуры.

Для придания Колумбии статуса штата, Конгресс разработает законопроект, который будет обсуждаться в обеих палатах парламента США. Затем его подпишет президент страны.