Администрация Олланда подготовила поздравительное письмо только для Клинтон

Поздравительное письмо для победителя на выборах президента США было подготовлено администрацией французского президента Франсуа Олланда только в одном варианте — на имя Хиллари Клинтон. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

Поздравление для Дональда Трампа заранее написано не было.

По сложившейся традиции французские лидеры поздравляют победителей на президентских выборах открытым письмом, а не телеграммой или в телефонном разговоре.

RTL высказала предположение, что поздравление Трампу «будет гораздо более сдержанным», нежели подготовленное для Клинтон.

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Он пожелал Дональду Трампу успехов «в столь ответственной деятельности во главе государства».