В Белом доме испугались неработоспособности Конгресса после победы Трампа

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что после состоявшихся в США выборов, победу на которых одержала Республиканская партия, американский конгресс окажется неработоспособным, передает Reuters.

По словам Эрнеста, теперь у президента США Барака Обамы, новоизбранного главы государства Дональда Трампа и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон есть шанс столкнуться с «крайне разделенным конгрессом, который выглядит полностью неработоспособным, каким он был последние два года».

«Тяжело увидеть, как это может измениться», — резюмировал пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, ранее стало известно, что Республиканская партия сохранила контроль над обеими палатами американского конгресса.