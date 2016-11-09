Украина представила в ООН проект резолюции по Крыму

В ООН поступил проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму, составленный украинскими дипломатами. В документе также содержится призыв к России о предоставлении доступа наблюдателям на территорию полуострова, сообщает АР.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Евгений Загайнов назвал представленный документ попыткой оказать давление на Москву.

Он подчеркнул, что в нем не упомянуты приостановка торговли, отключение электроэнергии, прекращение банковского обслуживания и прочие предпринятые Украиной меры.

«Основная цель резолюции – призвать Российскую Федерацию обеспечить полное соблюдение своих обязательств как оккупирующей державы в соответствии с международным правом, а также обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для международного механизма по правам человека на временно оккупированный полуостров, чтобы провести мониторинг и сообщить о ситуации в соответствии с их мандатом», — сказано в заявлении миссии Украины при ООН.

По информации агентства, проект поддержали 38 стран, включая США, Великобританию и Францию. Скорее всего, на голосование он будет выставлен 9 ноября 2016 года.