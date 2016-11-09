Украина запретила въезд российским актерам Добрынину и Артемьевой

Государственная пограничная служба Украины на три года запретила въезд в страну российским актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой в связи с их посещением Крыма, который официальный Киев считает «временно оккупированной территорий». Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к Службе безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службе Украины с просьбой проверить Добрынина и Артемьеву из-за их возможной поездки в Крым.

5 ноября СБУ запретила въезжать в страну около 140 российским деятелям культуры. Как пояснили в ведомстве, деятельность или высказывания попавших в «черный список» лиц «противоречат интересам обеспечения безопасности государства». В ведомстве уточнили, что из тех, кому запрещен въезд на Украину, 50 человек попали в этот список с декабря 2015 года до ноября 2016 года.