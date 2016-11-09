Еврокомиссия улучшила прогноз по спаду ВВП РФ в 2016 году

Еврокомиссия улучшила прогноз по снижению ВВП России в 2016 году до 1% вместо ожидаемого ранее спада в 1,9%. Об этом говорится в осеннем прогнозе ЕК, опубликованном на сайте организации (.pdf).

Весенний прогноз на 2017 год оценил рост российского ВВП в 0,5%. В свою очередь, осенний рост скорректирован до 0,6%. В 2018 году положительная динамика ожидается на уровне 0,8%.

«Российская экономика будет продолжать снижаться в 2016 году, хотя гораздо более умеренными темпами. С 2017 года она должна перейти к росту, хотя восстановление, как ожидается, будет только постепенным, так как структурные препятствия для роста сохраняются», — сообщается в документе. В ЕК отмечает, что основными источниками неопределенности остаются динамика нефтяных цен, а также возможное продление санкций.

Ранее в среду Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад о российской экономике, согласно которому, народное хозяйство страны должно начать восстановление в 2017 году. В свою очередь, в Минэкономики в мониторинге экономической ситуации предположили, что восстановление экономического роста в России начнется к концу 2016 года.