СМИ предсказали победу Трампа в пяти штатах

Победу кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, который дает победителю 29 голосов выборщиков, предсказывает CNN. Телеканал прогнозирует лидерство кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в Канзасе, Небраске, Вайоминге, Северной и Южной Дакоте.

Агентство АР предрекло ему победу и в Техасе, который может принести 38 голосов выборщиков.

Крупнейшие СМИ подчеркивают, что Техас является одним из наиболее важных штатов для победы на выборах президента, в нем проживает 27 млн человек.

Ранее издание The New York Times оценило шансы на победу Дональда Трампа на выборах президента США в 95%. За него проголосовало 48,6% избирателей, а за Клинтон — 46,9%.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман назвал происходящие выборы катастрофой.