Нобелевский лауреат назвал выборы в США катастрофой

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман на своей странице в Twitter дал оценку происходящим в США выборам президента. В одном из своих постов он назвал их катастрофой.

«Соблазнительно поучаствовать во взаимных упреках по поводу этой катастрофы», — написал он.

Кругман признал, что «разъярен многими людьми», но сейчас главное — понять, что «делать в этом ужасном мире».

Пол Кругман был удостоен Нобелевской премии по экономике в 2008 году.

The point now is to figure out what to do in this horrible new world. Maybe, just maybe, there are enough aghast Republicans out there 2/