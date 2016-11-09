ЕС готовит экстренную встречу глав МИД по итогам выборов президента США

Глава внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил главам МИД ЕС провести экстренную встречу для обсуждения последствий выборов президента США, на которых победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом сообщается в официальном Twitter МИД ФРГ.

«Штайнмайер предложил провести экстренную встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения последствий президентских выборов в США», — говорится в заявлении МИДа.

В среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также пригласила глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюссель в воскресенье, чтобы обсудить итоги президентских выборов в США.

Ранее Штайнмайер призвал уважать итоги американских президентских выборов.

В свою очередь, европейские политики также комментируют сообщения об успехе Дональда Трампа. Так, лидер правой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен не стала дожидаться официальных итогов выборов в США. «Мои поздравления новому президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и свободному американскому народу», — написала она в соцсети.

В свою очередь, британские СМИ преподносят победу Дональда Трампа на президентских выборах США как потрясающее событие.