Победа Трампа обрушила сайт канадской миграционной службы

Граждане США начали массово обращаться к интернет-поисковику Google с вопросами об эмиграции после появления первых сообщений о выходе кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в лидеры президентской гонки, пишет в среду The Daily Telegraph.

В частности, Google зафиксировал резкий рост запросов со словами «эмиграция» и «как эмигрировать в Канаду».

Большого количества запросов американцев не выдержал и сайт канадской миграционной службы в США, который оказался недоступен для пользователей.

В среду на лидерство Дональда Трампа отреагировал мировой финансовый рынок. Индекс Dow Futures упал на 500 пунктов. Цены на нефть — на 2-3%. Кроме того, резко рухнул мексиканский песо. Эксперты связали этот факт с критическими взглядами Трампа на нелегальную миграцию, в частности, на выходцев из Мексики.