Кремль назвал абсурдом влияние Москвы на выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными предположения о влиянии России на исход выборов лидера США. Его слова приводит РИА Новости.

«Я призываю вас вспомнить слова президента Путина, которые он сказал на Валдайском форуме, это было перед выборами. Он отметил, что было бы абсурдным полагать, что какая-то страна в мире, в том числе и Россия, может оказать влияние на ход избирательной кампании в США», — заметил Песков.

Пресс-секретарь призвал руководствоваться этими словами Путина при любых оценках.

Кроме того, в Кремле отметили, что первая речь избранного президентом США Дональда Трампа вселяет надежду на перемены в российско-американских отношениях.

«По крайней мере, это дает надежду на то, что, может быть, нам удастся сделать какие-то хотя бы робкие шаги в сторону улучшения наших отношений», - пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, сам Путин «занимает последовательную позицию, о которой сам говорил неоднократно: мы являемся сторонниками вывода наших отношений из оцепенения, в котором они находятся, сторонниками взаимовыгодных отношений, сторонниками того, чтобы учитывать точки зрения друг друга и решать все проблемы путем диалога».