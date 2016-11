Голосование на выборах в США завершено

В США завершилось голосование на выборах президента страны. Закрылись последние избирательные участки в штате Аляска.

Согласно последним данным, кандидат от демократов Хиллари Клинтон набирает на выборах 215 голосов избирателей или 47,2%, тогда как ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп набирает 244 голоса или 48,2%. Таким образом, разрыв между кандидатами составляет 29 голосов.

Ранее стало известно, что газета The New York Times оценила шансы на победу Трампа в США в 95%. Согласно прогнозам издания, он получит примерно 290 голосов выборщиков из 270.

В сети появилось видео, снятое в штабе сторонников Клинтон во время подведения итогов голосования в конференц-центре Джейкоба Джевитса в Нью-Йорке.

Emotions are running high at the Clinton headquarters as Trump's lead increases #ElectionNight #CBSElection https://t.co/ZzSscaUjo5 pic.twitter.com/IgbTQd6TrI