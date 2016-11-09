В Волгограде возбудили дело по факту сбора мусора во флаг России

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом РФ, передает V1.ru.

Дело заведено по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации). Его расследование взяла под контроль региональная прокуратура.

Напомним, что 26 октября случайный очевидец снял видео, на котором видно, как дворники Волгограда использовали российский триколор в качестве приспособленияуборке листьев возле школы.

После этого по заявлению гражданина, снявшего видео, правоохранительные органы начали проверку. Однако, в возбуждении уголовного дела было отказано. Позднее прокуратура признала такое решение необоснованным и незаконным.