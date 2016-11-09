Во Флориде уволили двух сотрудников избирательных участков

Двое сотрудников, обслуживавших избирательные участки на выборах президента США в штате Флорида, были уволены за нарушение правил проведения голосования, передает Local10.

Представители команды, обеспечивающей проведение голосования во Флориде, сообщили, что уволенным сотрудникам уже подобрана замена.

Уточняется, что один из уволенных допустил распространение на избирательном участке агитационных материалов Республиканской партии, а второй уничижительно отозвался о пришедшем голосовать гражданине.

Напомним, ранее избирательный штаб кандидата-республиканца Дональда Трама в Неваде подал иск к властям штата по поводу незаконного, с его точки зрения, продления работы одного из избирательных участков на два часа сверх положенного срока. Впоследствии стало известно о том, что этот иск отклонен судом Невады.