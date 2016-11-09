Москва побоялась «спугнуть надежду» прогнозами отношений между РФ и США

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев не стал торопиться с прогнозами о дальнейшем развитии российско-американских отношений после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Об это пишет агентство РИА Новости.

«Боюсь спугнуть надежду (...) Я помню, как восемь лет назад были большие ожидания, когда президентом был избран Барак Обама. Тогда много говорилось о перезагрузке отношений, даже были какие-то шаги и действия сделаны. К сожалению, мы пришли к не очень хорошему результату. Поэтому я считаю, что мы должны быть сдержанными в оценках, надо еще во многом разобраться», — пояснил Улюкаев.

Он отметил, что победа Трампа — «восстание тех, кто работает, создает ценности, кто кормит, против тех, кто мешает им работать, жить и кормить нормально. Это очень важный сигнал, мне кажется. Все должны задуматься, и политический класс должен отдать долг классу производителей — тех, кто работает, создает ценности», передает ТАСС.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин выразил надежду, что победа Трампа приведет к нормализации отношений между странами. «Хочется верить, что с новым президентом США возможен более конструктивный диалог наших стран», — заявил Володин и подчеркнул, что отношения между РФ и США можно поднять на новый уровень.

Володин считает, что диалог между Москвой и Вашингтоном должен строиться на принципах уважения и равноправного партнерства.

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, прошедшие 8 ноября.