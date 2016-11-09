В ЦАХАЛ сообщили об ударе по сирийской армии в районе Голан

Израиль в среду ответил огнем по позиции сирийской армии в ответ на перелет снаряда из Сирии на Голанские высоты. Об этом сообщает в твиттере пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на попадание снаряда по израильской территории Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции сирийской армии в районе Голанских высот», — говорится в заявлении.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что ранее в среду в северной части Голанских высот разорвался запущенный из Сирии снаряд. Пострадавших в результате происшествия нет. Израильские военные считают, что, скорее всего, речь идет о случайном перелете снаряда в результате боев внутри Сирии. Между тем, в распространенном военными коммюнике подчеркивается, что «ЦАХАЛ не потерпит никаких попыток нанести ущерб суверенитету Израиля и безопасности его граждан».

Update: In response to projectile that hit Israel earlier today, IDF targeted artillery position of Syrian Regime in Syrian Golan Heights. — IDF (@IDFSpokesperson) 9 ноября 2016 г.

Аналогичный инцидент на Голанских высотах, которые считаются территорией Сирии, оккупированной Израилем, произошел 12 сентября. Самолет ВВС Израиля нанес авиаудар по позициям сирийских правительственных войск после того, как на Голаны случайно залетел артиллерийский снаряд.