В ЦАХАЛ сообщили об ударе по сирийской армии в районе Голан

Израиль в среду ответил огнем по позиции сирийской армии в ответ на перелет снаряда из Сирии на Голанские высоты. Об этом сообщает в твиттере пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на попадание снаряда по израильской территории Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции сирийской армии в районе Голанских высот», — говорится в заявлении.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что ранее в среду в северной части Голанских высот разорвался запущенный из Сирии снаряд. Пострадавших в результате происшествия нет. Израильские военные считают, что, скорее всего, речь идет о случайном перелете снаряда в результате боев внутри Сирии. Между тем, в распространенном военными коммюнике подчеркивается, что «ЦАХАЛ не потерпит никаких попыток нанести ущерб суверенитету Израиля и безопасности его граждан».

Update: In response to projectile that hit Israel earlier today, IDF targeted artillery position of Syrian Regime in Syrian Golan Heights.